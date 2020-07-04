Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъWSJ: дипломаты США покидают Саудовскую Аравию из-за коронавируса

Десятки дипломатов США вместе с семьями покидают Саудовскую Аравию из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в этой стране, сообщает The Wall Street Journal.
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WSJ сообщила об отъезде дипломатов США из Саудовской Аравии из-за COVID

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WSJ: дипломаты США покидают Саудовскую Аравию из-за коронавируса

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Десятки американских дипломатов покинут Саудовскую Аравию

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WSJ: дипломаты США покинут Саудовскую Аравию из-за коронавируса

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Американские дипломаты покидают Саудовскую Аравию из-за вспышки коронавируса

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Американские дипломаты бегут из Саудовской Аравии из-за коронавируса

News.ruвчера в 10:12
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
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Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
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В российского футболиста попала молния на тренировке

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В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
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Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

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Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей

"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
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Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля

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«Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины

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Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross

Судя по фото, на тесты вывели концепт Largus Cross FL в плотном камуфляже спереди.
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Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
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Вирусолог назвал сроки снижения агрессивности коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.
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Армия и оружие

«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель

Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения.
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На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы

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Тутберидзе стала одним из самых токсичных тренеров в мире

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Более 20 человек за сутки погибли в Индии от ударов молний

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Раскрыт способ слежки соцсетей за пользователями

Специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш раскрыла способ слежки соцсетей за пользователями в беседе с радио Sputnik.
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МКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон»

Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", сообщил РИА Новости представитель НАСА.
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Общество

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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
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Происшествия

В Новосибирской области скончались 108 пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 4 июля 2020, 13:00 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 июля, за сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 пациента.
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
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