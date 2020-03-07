Происшествия
RT на русскомWSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны
Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны по подозрению в госизмене. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что задержание было произведено 6 марта.
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с чего всё началось
Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдулазиза и племянника монарха Мухаммеда бин Найеф бин Абдулазиза, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к престолу.РБК18:01
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