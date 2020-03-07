Происшествия

RT на русскомRT на русскомWSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны по подозрению в госизмене. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что задержание было произведено 6 марта.
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Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдулазиза и племянника монарха Мухаммеда бин Найеф бин Абдулазиза, сообщает Wall Street Journal
 со ссылкой на источники, близкие к престолу.
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