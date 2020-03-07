с чего всё началось

Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны по подозрению в госизмене. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что задержание было произведено 6 марта.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.

Общество В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Авто АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Происшествия Девушку насмерть сбили на «зебре» в Чите В ночь на 7 марта на пешеходном переходе перекрестка улиц Ленина и Журавлева в Чите насмерть сбили девушку.

Кино Кристиан Бэйл получил свою первую роль во вселенной Marvel Голливудская актриса Тесса Томпсон, снимавшаяся в роли Валькирии во франшизе про «Тора», проговорилась в своем интервью, что в четвертой части фильма главного злодея сыграет Кристиан Бэйл.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.