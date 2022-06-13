Как писал сайт Kp.ru, ранее после длительных переговоров лидеры стран Евросоюза все же согласовали шестой по счету пакет экономических санкций против России, в том числе частичное эмбарго на импорт нефти.
Космический зонд Gaia представил свои последние открытия в стремлении составить беспрецедентно подробную карту Млечного Пути, изучив почти два миллиона звезд и обнаружив загадочные «звездотрясения», которые проносятся по огненным гигантам подобно огромным цунами.
Capcom на своей презентации вдобавок к массе анонсов по Resident Evil Village представила чуть расширенный трейлер ремейка четвёртой части, показала лицо Леона в игре, а также показала, как он 27 секунд ходит по мрачному лесу.