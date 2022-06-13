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WSJ: европейские предприятия вынуждены закрыться из-за роста цен на энергоносители

Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия "дешевых" российских энергоносителей на своем рынке.
ТАСС
В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, отмечает газета.
ТАСС
Опасаясь прекращения поставок, европейские компании ищут альтернативных поставщиков энергоносителей.
ПРАЙМ
Как писал сайт Kp.ru, ранее после длительных переговоров лидеры стран Евросоюза все же согласовали шестой по счету пакет экономических санкций против России, в том числе частичное эмбарго на импорт нефти.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

WSJ сообщила о закрытии европейских фабрик из-за нехватки российских энергоресурсов
ПРАЙМ17:55
Предприятия в Европе прекращают работу на фоне дорожающих энергоресурсов
ФАНвчера в 11:14
WSJ: европейские предприятия вынуждены закрываться из-за роста цен на энергоносители
Газета.Ruвчера в 10:35
WSJ: Европейские заводы вскоре могут закрыться без дешевого российского сырья
Российская газетавчера в 11:11
WSJ: Европейские предприятия вынуждены закрываться из-за отсутствия дешевых российских энергоресурсов
Комсомольская правдавчера в 09:21
WSJ: европейские предприятия закрываются из-за исчезновения с рынка российских энергоносителей
Infinicaвчера в 09:20
WSJ: европейские предприятия вынуждены закрыться из-за роста цен на энергоносители
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