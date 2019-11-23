Экономика
BFM.ruWSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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The Wall Street Journal назвал ожидаемую дату экономического коллапса
Политическая Экспертизавчера в 07:50
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Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Политика
Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отметил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
В Москве двух подростков заподозрили в избиении 15-летнего сверстника
Следователи в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке столицы.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Игры
Опубликованы новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новый набор скриншотов, который ещё раз демонстрирует красоты игры.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Футбол
«Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром»
Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Общество
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
В результате несколько машин утонули в грязи.
Армия и оружие
Путин рассказал о доле современного оружия в армии
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
Музыка
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Общество
В Абхазии запретили вывоз эвкалипта
Сегодня пресс-служба госинспекции по карантину растений Абхазии сообщила, что теперь в республику нельзя ввозить эвкалипт.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Общество
Доронина попросила Путина разобраться с ситуацией в МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре, рассказал СМИ актер Андрей Чубченко.