Экономика

BFM.ruBFM.ruWSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту

Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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В Москве двух подростков заподозрили в избиении 15-летнего сверстника

Следователи в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке столицы.
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Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Путин рассказал о доле современного оружия в армии

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Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

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Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
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Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
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Доронина попросила Путина разобраться с ситуацией в МХАТе

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре, рассказал СМИ актер Андрей Чубченко.
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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Bridgewater Associates
Американская компания
Американская инвестиционная компания основанная бизнесменом-миллиардером Реем Далио в 1975 году. Фирма обслуживает институциональных клиентов, включая пенсионные фонды, некоммерческие организации, фонды, правительства и центральные банки разных стран.
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