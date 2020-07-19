Общество

ТАССТАССWSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook

Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
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Один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером Элайасом и Роем Оливером Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания.
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