Будьте в Плюсе

WSJ: комплекс химзаводов BASF в Германии может остановиться из-за роста цен на газ

Комплекс химических заводов концерна BASF вЛюдвигсхафене может быть вынужден прекратить работу из-за роста цен на газ, вызванного введением антироссийских санкций.
ТАСС
Комплекс в Людвигсхафене, занимающий площадь около десяти квадратных километров, обеспечивает примерно 4% всего спроса на газ в Германии.
Финмаркет
Порядка 60% газа на площадке используется для производства электроэнергии, а оставшиеся 40% являются сырьем для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен.
Интерфакс
Тем временем мощности "Северного потока" для поставок газа из России в Германию сейчас используются лишь на 40%, и аналитики полагают, что загруженность газопровода может упасть еще сильнее.
Финмаркет

Подробнее о событии

В Германии останавливаются заводы BASF из-за потери российского газа
Агротайм14:41
Химический гигант BASF в Германии на грани закрытия производства из-за дефицита газа
ГЛАС.RU14:17
BASF задумался о закрытии крупнейшего в мире химкомплекса из-за дефицита газа
Интерфакс11:00
BASF из-за высокой цены на газ может остановить свои заводы — WSJ
ИА Красная Весна13:30
Крупнейший в мире немецкий химкомплекс BASF допустил закрытие из-за нехватки газа
Lenta.ru12:39
WSJ: комплекс химзаводов BASF в Германии может остановиться из-за роста цен на газ
ТАСС12:31
Крупнейший в мире химкомплекс могут закрыть из-за нехватки российского газа
Секрет фирмы13:56

Интересное

Медведев заявил, что ответ Литве на запрет транзита в Калининград будет очень жестким

Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
РИА Новости14:33

Зеленский заявил о готовности ответить ударом в случае угрозы со стороны Приднестровья

Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости13:41

Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных

На освобождённом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены останки уже 172 украинских военных. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ДНР.
RT на русском12:48

«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ

«Газпром» завершил плановые ежегодные профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил поставки топлива 27 июня в 20:00 по московскому времени, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Lenta.ru13:56

Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт

В ночь на 27 июня Россия допустила первый с 1918 года дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, сообщает агентство Bloomberg.
Известия01:44

Захарова назвала ситуацию на Украине результатом «подрывной политики западных режимов»

Ситуация на Украине стала результатом "провокационной и подрывной политики западных режимов", написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
ТАСС13:04

Помощник президента Ушаков подтвердил участие Путина в саммите G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости10:49

В Сети появились изображения седана ВАЗ-2115 Лада «Самара» 2022 года

Дизайнеры naavtotrasse.ru представили, как мог бы выглядеть седан ВАЗ-2115 «Самара» 2022-2023 модельного года.
Тарантас Ньюс12:23

Врач Асанов заявил, что перец чили и брокколи помогают организму справиться с жарой

Перец чили оказался способен помочь организму справиться с жарой, заявил врач-терапевт Тимур Асанов.
Экономика сегодня09:15

Американский политик Габбард: Киев должен сесть за стол переговоров, пока не стало поздно

Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки, написала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в статье для журнал Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.
РИА Новости13:47