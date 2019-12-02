Энергетика
РБКWSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
На пике добычи нефть марки Brent стала эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти. «Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет», — цитирует WSJ вице-президента Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стива Фимистера.
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Экономика
SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов
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Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Эксперты прогнозируют, что большинство россиян не доживут до пенсионного возраста.
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На Кубани сгорел пассажирский автобус
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат
За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
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Происшествия
Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев
Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.
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Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
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В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
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Американские учёные назвали лучшую диету мира, которая может помочь похудеть.
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СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Здоровье
В пяти районах Башкирии отмечена нехватка врачей-кардиологов
В Башкирии работают 281 кардиолог, 66 сердечно-сосудистых хирургов и 45 врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.