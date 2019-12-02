Энергетика

РБКРБКWSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

На пике добычи нефть марки Brent стала эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти. «Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет», — цитирует WSJ вице-президента Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стива Фимистера.
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