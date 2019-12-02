Энергетика
РБКWSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
На пике добычи нефть марки Brent стала эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти. «Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет», — цитирует WSJ вице-президента Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стива Фимистера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика
Зеленский предложил сторонникам России покинуть Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Происшествия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с аварией в Забайкалье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил губернатору Забайкальского края Александру Осипову и митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию соболезнования в связи с гибелью 19 человек при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе края.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В Сети появился тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Наука
Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту
Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.
Политика
Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
Космос
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
Происшествия
В Киеве убили трехлетнего сына депутата облсовета
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Экономика
В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал
Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с «адом»
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Общество
Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали
«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
Политика
В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.