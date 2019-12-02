Энергетика

ВедомостиВедомостиWSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Нефть залегала на глубине 140 м. Месторождению было присвоено название в честь утки – черной казарки (brent goose). Добыча нефти и газа на Brent началась в 1975 г. В 1982 г. нефть поступала уже из четырех скважин – Alpha, Bravo, Charlie и Delta. Суточная добыча составляла более 500 000 баррелей.
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WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

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Британско-нидерландская нефтегазовая компания. На 2018 год крупнейшая нефтегазовая и 11-я крупнейшая публичная компания в мире, согласно рейтингу Forbes Global 2000; пятая в рейтинге Fortune Global 500. Штаб-квартира - в Гааге, юрисдикция - Англия и Уэльс.
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