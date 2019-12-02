Энергетика
Profinance.ruWSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Как ожидается, Royal Dutch Shell законсервирует последние нефтяные скважины с маркой Brent в 2020 году. Многие компании закрывают платформы с обнаруженными еще в 1970-х годах крупными месторождениями.
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Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Кино
Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Технологии
Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10
Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
Спорт
Команда России примет участие в Евро-2020
Матчи будут проходить в 12 странах, в состязании примут участие 24 команды. Уже 30 ноября состоится жеребьевка Евро-2020.
Происшествия
Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье
Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
Политика
В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Футбол
Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси
Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Космос
Подготавливается оборудование для конечной сборки ровера Mars 2020
Критическое наземное вспомогательное оборудование, необходимое для подготовки марсохода NASA Mars 2020 к его путешествию на Красную планету, доставлено на завод по обработке полезных грузов в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде.
Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Энергетика
Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
Хоккей
Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.