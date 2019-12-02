Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruWSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

Как ожидается, Royal Dutch Shell законсервирует последние нефтяные скважины с маркой Brent в 2020 году. Многие компании закрывают платформы с обнаруженными еще в 1970-х годах крупными месторождениями.
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В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

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Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
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Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

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Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
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Подготавливается оборудование для конечной сборки ровера Mars 2020

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В Ереване облили краской памятник Грибоедову

В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
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Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

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Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
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Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
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Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
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США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
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Китай построит солнечную электростанцию в космосе

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Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
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SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
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Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
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Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
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Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
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В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
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Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
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