Энергетика
Profinance.ruWSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Как ожидается, Royal Dutch Shell законсервирует последние нефтяные скважины с маркой Brent в 2020 году. Многие компании закрывают платформы с обнаруженными еще в 1970-х годах крупными месторождениями.
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Спорт
Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесен из Парижа в Лозанну
Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где будут обсуждаться рекомендации комитета по соответствию организации по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну (Швейцария), сообщает пресс-служба WADA.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Космос
Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном
С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
Политика
«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР
В администрации президента обсуждается идея допустить на выборы в Госдуму 2021 года больше малых партий.
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Происшествия
Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей
В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Экономика
В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году
В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Здоровье
Более 65 миллионов россиян привились от гриппа
Более 65,59 миллиона человек сделали прививку от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 3 декабря.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Общество
Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Футбол
Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч»
32-летний футболист побеждает в этой номинации уже в шестой раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах), что является неповторимым достижением.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Оренбурге
Несколько часов назад обрушился путепровод при въезде в Оренбург.
Происшествия
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар
Пожар произошел в одном из цехов на территории Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Площадь возгорания - 10 квадратных метров.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
Политика