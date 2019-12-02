Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruWSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

Как ожидается, Royal Dutch Shell законсервирует последние нефтяные скважины с маркой Brent в 2020 году. Многие компании закрывают платформы с обнаруженными еще в 1970-х годах крупными месторождениями.
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WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

РБКвчера в 09:39

WSJ: Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

ТАССвчера в 12:25

Намечен срок окончания добычи нефти Brent

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В мире исчезнет легендарная нефть

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WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

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Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известиявчера в 17:59

WSJ: Нефть марки Brent кончится в следующем году

Трудвчера в 14:16
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Спорт

Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесен из Парижа в Лозанну

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где будут обсуждаться рекомендации комитета по соответствию организации по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну (Швейцария), сообщает пресс-служба WADA.
РИА Новости вчера в 17:25
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Космос

Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном

С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
ГЛАС.RU вчера в 06:37
Технологии

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
РБК 00:00
Политика

«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР

В администрации президента обсуждается идея допустить на выборы в Госдуму 2021 года больше малых партий.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Заворотнюк

Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Каспий.Инфо вчера в 14:50
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском вчера в 03:16
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Газета.Ru 00:41
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Экономика

В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году

В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Газета.Ru 00:27
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Здоровье

Более 65 миллионов россиян привились от гриппа

Более 65,59 миллиона человек сделали прививку от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 3 декабря.
Вечерняя Москва вчера в 23:14
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Общество

Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.
Lenta.ru вчера в 17:47
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 03:30
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Здоровье

У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

РИА Новости вчера в 07:16
Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
Футбол

Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч»

32-летний футболист побеждает в этой номинации уже в шестой раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах), что является неповторимым достижением.
РБК вчера в 15:34
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 13:34
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Оренбурге

Несколько часов назад обрушился путепровод при въезде в Оренбург.
Автомобили.ру вчера в 11:47
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов на территории Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Площадь возгорания - 10 квадратных метров.
Российская газета вчера в 21:43
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Политика

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

РИА Новости вчера в 19:14
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