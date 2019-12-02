Как ожидается, Royal Dutch Shell законсервирует последние нефтяные скважины с маркой Brent в 2020 году. Многие компании закрывают платформы с обнаруженными еще в 1970-х годах крупными месторождениями.

WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

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