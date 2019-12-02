Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruWSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

Как ожидается, Royal Dutch Shell законсервирует последние нефтяные скважины с маркой Brent в 2020 году. Многие компании закрывают платформы с обнаруженными еще в 1970-х годах крупными месторождениями.
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Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
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Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
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Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
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Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
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Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
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"Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" в третьем раунде Кубка Англии по футболу, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
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Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян показал блестящий прогресс в изучении итальянского языка в интервью после матча 14-го тура Серии А с "Вероной" (3:1), в котором он отметился голом.
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Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

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