Энергетика
Profinance.ruWSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Как ожидается, Royal Dutch Shell законсервирует последние нефтяные скважины с маркой Brent в 2020 году. Многие компании закрывают платформы с обнаруженными еще в 1970-х годах крупными месторождениями.
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Политика
Захарова прокомментировала готовность Киева «принять пару» областей РФ
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Происшествия
Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина
Дана Борисова решила разъяснить слухи о ее беременности от Алексея Панина. Она посмеялась над домыслами журналистов.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Общество
Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Происшествия
Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены
Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.
Происшествия
Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов
К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Здоровье
В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников
В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников. По словам медиков, жевательный табак токсичнее обычного в 7-10 раз.
Политика
Китай ввёл санкции в ответ на закон США по Гонконгу
Китай после принятия в США закона по Гонконгу решил ввести санкции в отношении ряда неправительственных американских организаций.
Здоровье
Второй сахалинский близнец вылетел в Москву на трансплантацию почки
Роман, брат-близнец маленького Виталика, уже ждет своей очереди на трансплантацию в Москве.
Политика
Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму
В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Происшествия
В Оренбурге на месте обрушения моста работает оперативный штаб
В Оренбурге на месте ЧП работает оперативный штаб, в состав которого входит и министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Здоровье
Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами
Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Футбол
«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии
"Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" в третьем раунде Кубка Англии по футболу, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Футбол
Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян показал блестящий прогресс в изучении итальянского языка в интервью после матча 14-го тура Серии А с "Вероной" (3:1), в котором он отметился голом.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
Политика
Комитет Конгресса США рассмотрит доклад в рамках импичмента Трампа
Комитет Палаты представителей США по разведке во вторник, 3 декабря, проведет голосование по докладу по результатам расследования в рамках процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Армия и оружие