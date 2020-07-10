Энергетика
ВедомостиWSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 18:28
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Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Общество
Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов
«В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.
РБК 00:00
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Армия и оружие
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
Футбол
Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали
В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
Soccer.ru 02:58
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Экономика
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.
Коммерсантъ 02:30
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович
В Сети появилось видео, где актер Павел Прилучный находится на отдыхе с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
Актуальные Новости 02:24
Общество
Россияне назвали самые раздражающие качества в коллегах
Больше всего россиян в коллегах раздражают лицемерие и интриганство, выяснили эксперты сервиса "Работа.ру".
Клопс 02:05
Происшествия
Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае
Жительница Красноярского края погибла в результате нападения медведя в Красноярском крае.
Известия вчера в 07:55
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
В Белоруссии по делу «Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек
В Белоруссии по делу "Белгазпромбанка" задержаны более 20 человек.
Эхо Москвы 02:02
Общество
В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 22:10
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
Жительницу Италии оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Аргументы и Факты вчера в 11:08
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
Здоровье
Определена безопасная суточная доза шоколада
Эндокринолог Залина Гусова заявила, что безопасная доза шоколада в день - 25-30 грамм.
ТВ Центр 02:52
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru вчера в 15:23
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Авто
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
УГИБДД по Липецкой области проведет проверку водителей автомобилей с иностранными регистрационными знаками, у которых должны быть соответствующие документы.
AutoNews 03:23
Наука
В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин от COVID-19
РИА Новости вчера в 23:23
Театры
За время пандемии «Урал Опера Балет» потерял около 100 млн рублей
Как пандемия отразится на репертуаре театра — в интервью Андрея Шишкина «Мы полны идей и не стонем».
Коммерсантъ Екатеринбург 03:20
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12