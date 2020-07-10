с чего всё началось

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Происшествия В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей. 86

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Происшествия Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона. 108

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