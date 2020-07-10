Энергетика

ВедомостиВедомостиWSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal
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Известиявчера в 18:28

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Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель

Газета.Ru02:28

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 17:21

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

RT на русскомвчера в 18:40

Аналитики предрекли рост цен на нефть до $150 за баррель

Известиявчера в 18:28

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

ТАССвчера в 16:54

WSJ: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 14:49
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
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Общество

Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов

«В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.
РБК 00:00
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Армия и оружие

Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
4
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
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Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Здоровье

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
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Футбол

Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
Soccer.ru 02:58
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
2
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Общество

После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Экономика

Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие

Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.
Коммерсантъ 02:30
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

В Сети появилось видео, где актер Павел Прилучный находится на отдыхе с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
Актуальные Новости 02:24
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Общество

Россияне назвали самые раздражающие качества в коллегах

Больше всего россиян в коллегах раздражают лицемерие и интриганство, выяснили эксперты сервиса "Работа.ру".
Клопс 02:05
Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Жительница Красноярского края погибла в результате нападения медведя в Красноярском крае.
Известия вчера в 07:55
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество

В Белоруссии по делу «Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек

В Белоруссии по делу "Белгазпромбанка" задержаны более 20 человек.
Эхо Москвы 02:02
Общество

В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет

Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 22:10
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Происшествия

Жительницу Италии оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

Аргументы и Факты вчера в 11:08
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Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
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Здоровье

Определена безопасная суточная доза шоколада

Эндокринолог Залина Гусова заявила, что безопасная доза шоколада в день - 25-30 грамм.
ТВ Центр 02:52
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Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru вчера в 15:23
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Авто

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

УГИБДД по Липецкой области проведет проверку водителей автомобилей с иностранными регистрационными знаками, у которых должны быть соответствующие документы.
AutoNews 03:23
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Наука

В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин от COVID-19

РИА Новости вчера в 23:23
Театры

За время пандемии «Урал Опера Балет» потерял около 100 млн рублей

Как пандемия отразится на репертуаре театра — в интервью Андрея Шишкина «Мы полны идей и не стонем».
Коммерсантъ Екатеринбург 03:20
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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