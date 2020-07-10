Энергетика
ВедомостиWSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Политика
В Минобороны ФРГ ответили на критику Северного потока -2
Отвечая на критику поддержки Германией "Северного потока-2" как источника военных доходов РФ, глава минобороны ФРГ отметила, что ничто не мешает России и сейчас тратить часть доходов на оборону.
МонаВиста 13:49
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Политика
РФ и ряд стран ОЗХО считают сомнительным доклад о химатаках в Сирии
8 апреля ОЗХО обнародовала доклад по расследованию химатак в Сирии.
РЕН ТВ 13:30
Футбол
Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Игры
Заброшенную Half-Life 3 рассекретили
Lenta.ru 12:01
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
Политика
Депутаты ЛДПР могут бросить свои рабочие места в Госсовете Крыма
Руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Крыма Николай ВОЛКОВ подтвердил «Аргументам недели – Крым» намерение покинуть свои депутатские места.
Аргументы неделi. Крым 02:14
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Армия и оружие
За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных
«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих», — приводит ТАСС данные из информационного бюллетеня Минобороны.
RT на русском 13:34
Шоу-бизнес
Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Телеведущая Ксения Собчак описала способы, с помощью которых ее друзья смогли улететь из России вопреки закрытым из-за коронавируса границам страны.
Lenta.ru 10:25
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» планируют новый фильм с Робертом Дауни-младшим
В интервью сайту ComicBook режиссер Джо Руссо рассказал о планах сделать в ближайшее время еще один проект с Робертом Дауни-младшим, который снимался в фильмах братьев Руссо «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
Popcornnews.ru 09:00
Общество
Попова сообщила о начале разработки вакцины от коронавируса для детей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что в центре "Вектор" закончились доклинические исследования вакцины от коронавируса.
Московский Комсомолец 14:10
Кино
Том Хэнкс рассказал о своих чувствах в связи с премьерой его фильма
ИА Красная Весна 08 июля в 17:20
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58