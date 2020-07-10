Энергетика
ВедомостиWSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 18:28
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Общество
Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30
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Отмечается, что между релизами Alyx и Episode 2 разработчик занимался созданием одновременно 5 игр по франшизе Half-Life, но их все пришлось отменить.
Evo-rus.com 03:02
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Здоровье
В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
Общество
Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей
ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП).
Sota.vision 03:57
Общество
В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19
Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Крыму за минувшие сутки, один из них завозной, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:16
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
Общество
Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на сбои в работе сети
Пользователи пожаловались на сбои на сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.
Известия 04:21
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем вчера в 10:03
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
RT на русском 04:58
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 04:03
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Наука
Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:16
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости вчера в 06:37
Футбол
«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год
Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Здоровье
55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области
55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области.
ГТРК Вятка вчера в 03:13
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Технологии
Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК вчера в 20:29
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Суперкар Nissan GT-R часто выступает объектом для тюнинга.
Тарантас Ньюс 03:21
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна отказывается ухаживать за мужем
Молодая жена 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова откровенно рассказала общественности о своих приоритетах в жизни.
Слово и Дело 03:59
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Политика
Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России
В посольстве России в ФРГ обратили внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки ФРГ, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером, сожалеют об инструментализации так называемой "российской угрозы", это наносит ущерб отношениям между Москвой и Берлином.
РИА Новости 04:42
Экономика
Дефицит бюджета США увеличился в 101 раз за год
За прошлый месяц США потратили рекордные $1,105 трлн – на $763 млрд больше, чем в июне прошлого года, сообщило Бюджетное управление конгресса.
Ведомости вчера в 16:57
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08