с чего всё началось

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Игры Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life Отмечается, что между релизами Alyx и Episode 2 разработчик занимался созданием одновременно 5 игр по франшизе Half-Life, но их все пришлось отменить. 9

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Общество Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП). 39

Общество В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19 Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Крыму за минувшие сутки, один из них завозной, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 129

Происшествия В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей. 206

Происшествия В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск". 2

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 151

Технологии Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore. 92

Происшествия С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня. 125

Политика Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). 48

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна отказывается ухаживать за мужем Молодая жена 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова откровенно рассказала общественности о своих приоритетах в жизни. 6

Политика Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России В посольстве России в ФРГ обратили внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки ФРГ, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером, сожалеют об инструментализации так называемой "российской угрозы", это наносит ущерб отношениям между Москвой и Берлином.