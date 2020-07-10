Энергетика

ВедомостиВедомостиWSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal
.
Известиявчера в 18:28

Подробнее о событии

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 17:21

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

RT на русскомвчера в 18:40

Аналитики предрекли рост цен на нефть до $150 за баррель

Известиявчера в 18:28

Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель

Газета.Ru02:28

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

ТАССвчера в 16:54

WSJ: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:20, Ашберн
Общество

Профильный ЕГЭ по математике пройдёт 10 июля в Мурманской области

Государственный экзамен по математике профильного уровня пройдёт 10 июля в 30 пунктах по всей Мурманской области.
Би-порт 03:17
2
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Кино

Вырезанная сцена из «Мстители: Война бесконечности»: Встреча Черной Вдовы и Умного Халка

КиноПоиск 04:10
Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
25
Происшествия

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
172
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
36
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
714
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
6
Здоровье

ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
32
Происшествия

Водителю Ford Focus пришел штраф за скорость 703 километра в час

ТВ Центр вчера в 10:31
23
Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Жительница Красноярского края погибла в результате нападения медведя в Красноярском крае.
Известия вчера в 07:55
34
Общество

В России выявили 6635 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6635 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:00
Авто

Компания Lexus обновила флагманский седан LS

Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
1
Политика

Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
475
Футбол

Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов.
ГЛАС.RU 02:25
Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»

В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
Piter.tv вчера в 01:17
8
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны нашли в его частном доме в деревне Леуза Кигинского района.
РИА Новости 03:08
121
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
6
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
62
Технологии

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
149
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
189
Политика

Казахстан отказался продавать землю иностранцам

Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Взгляд.ру 04:06
Экономика

США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн

Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
21
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
294
Общество

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
4
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
3
Общество

Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor вчера в 06:04
83
Происшествия

63 человека заразились коронавирусом за сутки на Кубани

По данным регионального оперштаба на 9 июля, коронавирусная инфекция за сутки подтверждена еще у 63 кубанцев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 04:48
2,3K
Общество

Число смертей от коронавируса в России превысило 11 тысяч

Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 637, 300 — в Санкт-Петербурге.
Свободная Пресса 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное