Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Происшествия В Хабаровске вновь начались массовые акции протеста Автомобилист, проезжающие по центральным улицам города, поддерживают протест путем подачи звуковых сигналов.

Происшествия Сбил человека и уехал: очевидцев ДТП просят откликнуться сотрудники полиции ЕАО Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Еврейской автономной области информирует, что за прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых четыре человека получил телесные повреждения, сообщает ИА ЕАОМеdіа.

Политика Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе Источник "Ъ", знакомый с расстановкой сил в регионе, считает, что шансы на губернаторство также есть и у заместителя господина Фургала Юрия Золочевского. 55

Авто Чужой в твоем компьютере Согласно отчету кибербезопасности Check Point 2020, атаки с использованием вымогателей были очень распространены из-за высокой успешности.

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня» В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать. 29

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Технологии Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам. 247

Происшествия В США застрелили рэпера Lil Marlo Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Общество Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. 100

Общество Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 24

Здоровье На Алтае запретили охоту на сурков из-за вспышки бубонной чумы Представители Роспотребнадзора сообщили о запрете охоты на сурков на Алтае из-за вспышки бубонной чумы в Монголии.

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 3

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля. 3

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 996

Шоу-бизнес Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год. 13