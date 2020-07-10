Энергетика

ВедомостиВедомостиWSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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Эксперты согласились с прогнозом роста цены на нефть до $150

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Баррель тянут к $150: России не стоит ждать трехзначных котировок

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Аналитик оценил прогноз о $100 за баррель нефти

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Не доСТАть: нефти прогнозируют максимум $50 за баррель к концу года

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Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

RT на русском09 июля в 18:40

Аналитики уверены в подорожании нефти до 150 долларов за баррель

Life.ru09 июля в 17:13
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Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России

Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС 17:52
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Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.
Известия 10:53
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Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Lenta.ru 05:42
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В Москве отменяются ограничения на работу бизнеса и учебных заведений

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 13 июля снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
Интерфакс 17:25
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Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
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Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
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Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
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Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

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Музыка

Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду

Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
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Культура

Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены

По сообщениям телеграм-канала Священный Белавуд не будут экранизировать книгу «Радзіва Прудок», картина должна была выйти за режиссёрством Алексея Раковича на студии «Первая Киновидеокомпания», а также была заморожена экранизация произведения «Сфагнум».
КП - Беларусь 10 июля в 15:52
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Здоровье

Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок

Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут вызвать анафилактический шок.
РИА Новости 18:11
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Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

1 июля стало известно о планах ЕС открыть границы, однако США и Россия, как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса, не вошли в списки государств, гражданам которых будет разрешен въезд.
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Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Вести.Ru 15:43
Общество

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ 17:52
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу часы за 7 млн рублей

Элджей гордо продемонстрировал презент, который преподнесла ему супруга, — часы, полностью инкрустированные бриллиантами.
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Общество

793 человека в Сахалинской области лечатся от коронавируса

Список заболевших коронавирусом в Сахалинской области к вечеру 12 июля увеличился еще на 66 человек.
РИА Сахалин-Курилы 19:17
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 14:49
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Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела

Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела.
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Происшествия

В США застрелили рэпера Lil Marlo

Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
RT на русском 19:14
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Во ВШЭ исследовали предпочтения абитуриентов 2020 года

Во ВШЭ исследовали предпочтения абитуриентов 2020 года Естественные науки, экономика, менеджмент и инженерное дело — самые популярные направления среди абитуриентов при поступлении в вуз, следует из исследования Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ.
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Гаджеты

Стартовали продажи долгожданного Poco F2 Pro в России. В первый день — по заниженной цене

Компания Xiaomi начала продажи долгожданного смартфона Poco F2 Pro в России.
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На Алтае запретили охоту на сурков из-за вспышки бубонной чумы

Представители Роспотребнадзора сообщили о запрете охоты на сурков на Алтае из-за вспышки бубонной чумы в Монголии.
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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

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Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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