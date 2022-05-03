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WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода

Очередной пакет санкций Евросоюза, предусматривает отказ от импорта российской нефти в течение шести месяцев, пишет
 газета Wall Street Journal со ссылкой на двух еврочиновников, осведомленных о ходе дискуссии.
Московский Комсомолец
Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта.
РИА Новости
ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
РИА Новости
Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.
РИА Новости

Подробнее о событии

WSJ: Евросоюз хочет отказаться от импорта российской нефти за полгода
Российская газета19:40
WSJ: шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от импорта нефти из России за полгода
BFM.ru20:10
WSJ: шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от нефти из РФ за полгода
News.ru19:08
WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода
РИА Новости18:24
WSJ: странам ЕС дали полгода на отказ от российской нефти
URA.Ru19:01
WSJ: шестой пакет санкций предполагает отказ от импорта нефти из России за полгода
Коммерсантъ18:37
Шестой пакет санкций: ЕС собирается жить без русской нефти?
Свободная Пресса1 мая в 01:54

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