"Закрытие "Северного потока", что, как заявил "Газпром", продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа", - пишет издание.
"Снижение экспорта из России произошло в неудачный момент для [европейского] региона, который также столкнулся с сокращением выработки гидроэлектроэнергии в Норвегии и резким падением выработки на французских атомных электростанциях", - указала газета.
NYT пишет, что Россия якобы начала закупки оружия у КНДР и Ирана из-за того, что обе страны также находятся под санкциями и «отрезаны от международной торговли», а значит, они «много не потеряют», заключая сделки с Россией.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски у 187 членов сообществ неонацистской группировки «Маньяки Культ убийства» (МКУ) и движения «Колумбайн» (признано в России террористическим и запрещено).
На записи видно, как глава государства и руководитель ведомства с улыбкой обсуждают замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова во время его доклада начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову.
Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен на страницах журнала Junge Welt призвала немцев к массовым протестам против антироссийских санкций и провальной энергетической и социальной политики властей Германии.