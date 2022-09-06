Будьте в Плюсе

WSJ: остановка «Северного потока» нанесла экономический удар Европе

Решение России приостановить поставки по газопроводу «Северный поток» нанесло странам Европы экономический удар, оценивает последствия газета The Wall Street Journal
.
Lenta.ru
Среди ключевых последствий - рост цен на электроэнергию и резкое ослабление евро, сообщает
 Wall Street Journal.
Газета.Ru
"Закрытие "Северного потока", что, как заявил "Газпром", продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа", - пишет издание.
ТАСС
"Снижение экспорта из России произошло в неудачный момент для [европейского] региона, который также столкнулся с сокращением выработки гидроэлектроэнергии в Норвегии и резким падением выработки на французских атомных электростанциях", - указала газета.
ТАСС

Подробнее о событии

WSJ: остановка «Северного потока» нанесла экономический удар Европе
Lenta.ru06:03
WSJ: приостановка «Северного потока» запустила наихудший сценарий для Европы в энергетике
RT на русском05:45
WSJ: отключение «Северного потока» реализовало «наихудший экономический сценарий» для Европы
Газета.Ruвчера в 15:20
WSJ: приостановка «Северного потока» запустила в Европе наихудший сценарий кризиса
РИА Новости05:01
Остановка «Северного потока» серьезно ударила по экономике Европы — WSJ
ИА Красная Весна05:55
WSJ: остановка «Северного потока» нанесла «экономический удар» Европе
ТАСС03:42
WSJ: Европа оказалась на грани худшего сценария энергокризиса
Infinica05:25

Интересное

Административное дело о фейках против актрисы Асмус завели из-за поста с черным квадратом

Административное дело о дискредитации российской армии против актрисы Кристины Асмус завели из-за поста с черным квадратом.
Lenta.ru06:25

NYT: Россия покупает оружие у Северной Кореи

NYT пишет, что Россия якобы начала закупки оружия у КНДР и Ирана из-за того, что обе страны также находятся под санкциями и «отрезаны от международной торговли», а значит, они «много не потеряют», заключая сделки с Россией.
Коммерсантъ05:16

ФСБ провела обыски у 187 подписчиков пабликов «Колумбайна» и «МКУ»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски у 187 членов сообществ неонацистской группировки «Маньяки Культ убийства» (МКУ) и движения «Колумбайн» (признано в России террористическим и запрещено).
РБК04:57

Песков назвал приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову очень суровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима.
РИА Новости02:44

Власти Энергодара сообщили об отключении энергоснабжения после обстрела

В созданной на контролируемой Россией территории военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.
РБК06:20

МИД запросил стенограмму выступления Борреля после его слов о «фашистской России»

МИД России запросил стенограмму выступления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля после его слов о «фашистской России».
Ведомости06:42

Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова во время его доклада Герасимову на учениях

На записи видно, как глава государства и руководитель ведомства с улыбкой обсуждают замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова во время его доклада начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову.
Lenta.ru05:19

Депутат бундестага Дагделен призвала немцев к протестам против антироссийских санкций

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен на страницах журнала Junge Welt призвала немцев к массовым протестам против антироссийских санкций и провальной энергетической и социальной политики властей Германии.
РИА Новости04:10

В Новой Москве мужчина застрелил женщину, гулявшую с собакой

В свою очередь в правоохранительных органах сказали ТАСС, что женщина была застрелена во время прогулки с собакой.
ТАСС03:33

В Москве ФСБ задержала мужчину, собиравшегося вступить в «Правый сектор»

В Москве сотрудники ФСБ задержали россиянина, собиравшегося вступить в ряды «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России).
Lenta.ru06:11