с чего всё началось

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Политика В РПЦ считают, что курс истории России должен быть связан с основами духовной культуры Школьный курс истории России должен быть тематически и ценностно связан с программами по основам религиозной культуры и светской этики и основами духовно-нравственной культуры народов России, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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