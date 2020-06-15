Энергетика
Evo-rus.comТурецкие компании отказываются платить «Газпрому» 2 миллиарда долларов
Газета отмечает, что в их числе 7 частных компаний, которые ранее заключили с «Газпромом» соглашения на закупку природного газа на так называемом условии «бери и плати».
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ15 июня в 10:19
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WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов
Московский Комсомолец Турциявчера в 04:04
Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay
Интерфакс15 июня в 08:22
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