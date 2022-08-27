Lenta.ruWSJ: сокращение поставок газа из России в Европу оказалось угрозой для производства стеклаСокращение поставок газа из России в Европу оказалось угрозой для производства стекла.Lenta.ruПри условии, что количество поступающего на рынок стекла сократится, под ударом окажется большая часть европейской экономики.Lenta.ru«Отключение газа в России для Германии вызовет новый кризис нехватки запчастей», — призналась глава отдела стратегии производителя автомобилей Audi AG.Lenta.ru25 августа председатель Ассоциации бумажной индустрии Германии Мартин Кренгель предупредил о том, что энергетический кризис в Германии может привести к сокращению производства туалетной бумаги.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииWSJ: сокращение поставок российского газа угрожает стекольной индустрии ЕвропыOnline47.ru18:41WSJ: сокращение поставок газа из России в Европу оказалось угрозой для производства стеклаLenta.ru18:04WSJ предупредила об угрозе для стекольной индустрии Европы из-за энергокризисаИзвестия17:06Показать все источникиОценить6Поделиться