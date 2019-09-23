Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление

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