Энергетика

REGNUMREGNUMНа восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы

Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали. Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
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