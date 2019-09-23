Энергетика
REGNUMНа восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали. Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ.
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Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Известия вчера в 22:35
Происшествия
В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Политика
В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы
По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.
RT на русском 01:14
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о причине болезни Заворотнюк
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла наступить после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
URA.Ru вчера в 22:58
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».
RT на русском 01:33
Экономика
Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.
РБК 03:58
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Российская газета 03:25
Происшествия
В Сыктывкаре скончался ребенок, пострадавший в ДТП
В результате аварии водитель Audi погиб, а его сын, мальчик 4 лет, получил тяжелые травмы и впал в кому.
Комиинформ вчера в 14:32
Армия и оружие
Украинский генерал увидел признаки окончания войны в Донбассе
Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук считает, что обмен пленными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» российского лидера Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 07:57
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
ЖКХ
МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы
ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 20 сентября в 09:45
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.
Автоновости дня 20 сентября в 11:37
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание
В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.
Газета.Ru 03:46
Культура
В Мурманской области появятся три виртуальных концертных зала
Победителями признаны 80 учреждений в 80 городах 44 регионов страны. В их числе три учреждения Мурманской области.
Мурманский вестник вчера в 09:34
Политика
Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Происшествия
Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее родителей
Турецкие следователи, расследующие гибель 12-летней петербурженки Алисы, считают, что вина лежит не только на отеле, но и на родителях девочки.
Piter.tv вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал о первых симптомах рака у дочери
Отец певицы Жанны Фриске заявил, что опухоль у дочери спровоцировала беременность.
Народные новости 02:24
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Общество
Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске
Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.
REGNUM 02:58
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59