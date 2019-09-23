Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали. Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ.

Происшествия В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.

Политика В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала о причине болезни Заворотнюк Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла наступить после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Происшествия В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».

Экономика Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Происшествия В Сыктывкаре скончался ребенок, пострадавший в ДТП В результате аварии водитель Audi погиб, а его сын, мальчик 4 лет, получил тяжелые травмы и впал в кому.

Армия и оружие Украинский генерал увидел признаки окончания войны в Донбассе Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук считает, что обмен пленными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» российского лидера Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Авто Появилась информация о Kia Sorento нового поколения Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.

Политика Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

ЖКХ МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.

Политика Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Авто Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.

Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.

Культура В Мурманской области появятся три виртуальных концертных зала Победителями признаны 80 учреждений в 80 городах 44 регионов страны. В их числе три учреждения Мурманской области.

Политика Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.

Происшествия Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее родителей Турецкие следователи, расследующие гибель 12-летней петербурженки Алисы, считают, что вина лежит не только на отеле, но и на родителях девочки.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Общество Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.

Общество Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.