Энергетика

ИзвестияИзвестияWSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

СМИ: Эр-Рияд восстановит на треть нефтедобычу к понедельнику

РИА Новости13:46

Саудовская Аравия намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу

Эхо Москвы15:00

WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу

RT на русском14:58

Саудовская Аравия решила к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу

Московский Комсомолец13:51

В Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть

РБК15:13

WSJ: саудовские власти восстановят на треть уровень добычи нефти к вечеру 16 сентября

ТАСС14:35

Саудовская Аравия намерена завтра на треть восстановить нефтедобычу

Говорит Москва13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Игры

В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию

Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Футбол

«Динамо» анонсировало матч с «Уфой» в стиле фильма про Рокки

«Динамо» нестандартно анонсировало предстоящий матч 9-го тура РПЛ с «Уфой».
Sports.ru 06:31
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Рак Займитесь сегодня неотложными делами, ваша активность поспособствует усилению влияния на окружающих, а Лев Завершите старые дела, тогда освободится время для новых.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия

Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв

В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Энергетика

Литва впервые закупит крупную партию СПГ у России

Газета.Ru 13 сентября в 04:41
Кино

Фильм «Оно 2» возглавил американский прокат

Известия 15:17
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Представитель церкви вступился за венчание Собчак

Венчание Собчак и Богомолова вызвало еще больший общественный резонанс, нежели свадьба пары.
Телепрограмма вчера в 09:56
Общество

На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов

В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском 09:00
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 13 сентября в 11:14
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» в субботу, 14 сентября, пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке.
Известия 00:33
Единоборства

Стала известна дата боя Емельяненко и Кокляева

Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет бой против стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс 15:05
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости вчера в 02:33
Здоровье

Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь

«Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.
Суть событий 13 сентября в 06:56
Происшествия

В Дагестане матч юношеских футбольных команд завершился массовой дракой

РБК 16:49
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Армия и оружие

National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»

Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Футбол

Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 14:55
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол

«Оренбург» вырвал победу у «Рубина»

LiveSport.ru 09:01
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Футбол

Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя

Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru 10:43
Политика

США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.
Lenta.ru 14:43
Политика

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное