Общество
РБКWSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
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Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Общество
Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России
В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Общество
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Футбол
Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»
35-летний португальский форвард «Старой синьоры» согласился урезать свою зарплату на три миллиона евро, сообщает Tuttosport.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
Министерство обороны экстренно строит 16 медцентров по всей стране
Министерство обороны в рекордные сроки намерено построить 16 медицинских центров по всей стране.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Банки уведомят о причинах блокировки карт россиян
Российские банки и платежные службы расскажут своим клиентам о причинах блокировки карт и электронных кошельков.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
Происшествия
В Оренбурге умер пациент с коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Гаджеты
Топ-менеджер Huawei объяснил высокую цену смартфона P40 Pro+
Китайская компания Huawei несколько дней назад выпустила новые смартфоны P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Футбол
Валерий Кичин: Полгода в Белоруссии – потерянное время
Если честно, очень рад вернуться в Россию (в нашей стране Кичин выступал с 2013 по 2019 год. прим. ред.). Полгода в чемпионате Белоруссии потерянное время.
Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Спорт
У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Футбол
Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Москве, последние новости на 28 марта 2020: 114 новых случаев за сутки
По состоянию на 28 марта в Москве зафиксировано 817 заболевших коронавирусом. Это пациенты с подтвержденным диагнозом.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
На Кубани выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Ранее выявили девять случаев заражения COVID-19. Восемь пациентов медики продолжают лечить в региональных больницах.
Энергетика
На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть
На рынке Соединенных Штатов спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg.
Общество
Регионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса
Российские регионы с 28 марта введут ограничительные мере из-за ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Вепрь» с «Калибрами» завершила испытания
В четверг официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало сообщил о завершении послеремонтных испытаний атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь».