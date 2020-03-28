Коронавирус
РИА НовостиWSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
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Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты
Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Политика
Нерабочая неделя может снизить число заражений коронавирусом в России
Нерабочая неделя может способствовать резкому снижению числу заражений новым коронавирусом в России.
Наука
Ученые нашли способ выявлять контрафактный виски
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Здоровье
Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса
Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Савченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью»
Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью".
Экономика
В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам
Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Баскетбол
Кириленко отказался отвечать на вопрос, стоит ли давать «Химкам» золотые медали
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отказался отвечать на вопрос, стоит ли присуждать «Химкам» звание чемпиона Единой лиги ВТБ в условиях досрочно прерванного сезона.
Происшествия
В Хабаровск из Таиланда в субботу прилетели более 720 россиян
Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда в субботу, ожидается прибытие еще свыше 430, сообщили РИА Новости в хабаровском аэропорту.
Экономика
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Общество
На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы
Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Космос
Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса
На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Экономика
По экономике Китая ударила вторая волна коронавируса
Вторая волна коронавирусной инфекции настигла китайскую экономику.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Транспорт
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
Ожидается, что завтра поезд вернется в Киев с гражданами Украины, которые сейчас находятся в России.