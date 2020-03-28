Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

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Общество OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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