В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

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Экономика В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.

Футбол Боруссия требует за Санчо не меньше 130 миллионов евро Дортмунд, Германия, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM «Боруссия Дортмунд» готова расстаться с английским венгром Джейдоном Санчо не меньше чем за 130 миллионов евро, сообщает на своей странице в твиттере эксперт Viasport Ян-Оге Фьёртофт.

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