Общество
РИА НовостиWSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
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Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Космос
Для посадки «Орла» при возвращении с Луны и МКС выберут четыре района
"Роскосмос" планирует выбрать четыре района на территории России для приземления нового пилотируемого корабля "Орел" при возвращении с Луны и Международной космической станции, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Наука
Найден быстрый способ переработки пластика
Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч
Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.
Музыка
Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки
В ролике Селена соблазнительно танцует, облаченная в серебристое платье-комбинацию из шелка от Fleur du Mal.
Политика
Reuters: в Колумбии задержан отставной венесуэльский генерал
Сотрудники Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США взяли под стражу в Колумбии отставного генерал-майора Вооруженных сил Венесуэлы Кливера Антонио Алькала Кордонеса, которому американские органы правопорядка инкриминируют причастность к обороту наркотиков и терроризму.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Хоккей
Хоккеист «Спартака» Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб
Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Оренбурге
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
В России умер еще один пациент с коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Причина его смерти устанавливается.
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Транспорт
В Ухане метро возобновило работу
В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.