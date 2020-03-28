Общество

РИА НовостиРИА НовостиWSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать472

Подробнее о событии

WSJ сообщила о дефиците золота в США и Европе из-за коронавируса

Газета.Ru02:31

В США раскупили почти все золото

Lenta.ruвчера в 23:06

WSJ: пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже в США

ТАССвчера в 19:40

СМИ: в США пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже

Московский Комсомолецвчера в 22:24

WSJ: В США из-за кризиса скуплено почти всё золото

RT на русскомвчера в 20:58

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новостивчера в 20:39

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

РБКвчера в 23:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс 26 марта в 12:11
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Космос

Для посадки «Орла» при возвращении с Луны и МКС выберут четыре района

"Роскосмос" планирует выбрать четыре района на территории России для приземления нового пилотируемого корабля "Орел" при возвращении с Луны и Международной космической станции, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
РИА Новости 24 марта в 18:15
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Наука

Найден быстрый способ переработки пластика

Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
Ридус вчера в 04:16
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

РИА Новости вчера в 18:29
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.
Комсомольская правда вчера в 18:59
Музыка

Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки

В ролике Селена соблазнительно танцует, облаченная в серебристое платье-комбинацию из шелка от Fleur du Mal.
Grazia вчера в 02:35
Политика

Reuters: в Колумбии задержан отставной венесуэльский генерал

Сотрудники Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США взяли под стражу в Колумбии отставного генерал-майора Вооруженных сил Венесуэлы Кливера Антонио Алькала Кордонеса, которому американские органы правопорядка инкриминируют причастность к обороту наркотиков и терроризму.
ТАСС вчера в 20:27
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ вчера в 10:08
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Хоккей

Хоккеист «Спартака» Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб

Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба.
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Оренбурге

Эхо Москвы в Оренбурге 02:23
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Общество

В России умер еще один пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Причина его смерти устанавливается.
РИА Новости 02:29
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru 26 марта в 16:30
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Транспорт

В Ухане метро возобновило работу

В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Газета Кемерова 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное