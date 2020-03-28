Общество

РИА НовостиРИА НовостиWSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
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WSJ сообщила о дефиците золота в США и Европе из-за коронавируса

Газета.Ru02:31

В США раскупили почти все золото

Lenta.ruвчера в 23:06

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:39

СМИ: в США пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже

Московский Комсомолецвчера в 22:24

WSJ: В США из-за кризиса скуплено почти всё золото

RT на русскомвчера в 20:58

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

РБКвчера в 23:04

WSJ: пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже в США

ТАССвчера в 19:40
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

REGNUM 25 марта в 01:57
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Здоровье

Эксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости вчера в 23:33
Транспорт

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса

По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург 26 марта в 06:49
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Экономика

Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне

Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Live24 вчера в 03:26
Общество

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

По последним данным, в Соединенных Штатах насчитывается уже больше 82 тысяч заболевших.
Эхо Москвы вчера в 02:03
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Политика

«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

26 марта лидеры стран — членов ЕС отклонили предложение Италии и еще ряда стран о коллективной финансовой взаимопомощи в борьбе с последствиями коронавируса.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия

В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар

RT на русском 03:49
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
Общество

Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве

Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Газета.Ru 03:31
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:15
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истёкший период 2020 года находились 250 989 человек, по состоянию на 27 марта под контролем остаются 166 739 человек», — цитирует РИА Новости ведомство.
RT на русском 01:59
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Здоровье

В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Коммерсантъ Саратов вчера в 15:28
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше

Игромания.ру вчера в 16:28
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Общество

Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве

Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве и намерен продолжить продажу своего бизнеса.
Ведомости 03:59
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
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