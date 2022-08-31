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WSJ: страны G7 на этой неделе согласуют план по ограничению цен на российскую нефть

Министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) завтра, 2 сентября, должны согласовать план по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ).
Коммерсантъ
В министерстве финансов США считают, что нефть может подорожать примерно до $140 за баррель, уточняет WSJ.
Коммерсантъ
В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на российскую нефть.
Интерфакс
В реальности же эмбарго на закупки нефти из России со стороны США и Евросоюза уже не только привели к резкому росту цен, но и позволили России перенаправить крупные объемы сырья на рынки Индии и Китая, тем самым повысив собственные доходы.
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