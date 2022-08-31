Министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) завтра, 2 сентября, должны согласовать план по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает The Wall Street Journal
В реальности же эмбарго на закупки нефти из России со стороны США и Евросоюза уже не только привели к резкому росту цен, но и позволили России перенаправить крупные объемы сырья на рынки Индии и Китая, тем самым повысив собственные доходы.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что установление потолка на российскую нефть — «самый эффективный способ нанести сильный удар по доходам» страны, который к тому же приведет к падению мировых цен на энергоносители.
Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что по завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, передает агентство "Прайм".