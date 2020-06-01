Энергетика
Инвест-ФорсайтНефть может протестировать $40 за баррель
На нефтяном рынке зарождается новая интрига. Эксперты пытаются понять, будут ли страны ОПЕК+ с июля увеличивать добычу на 1,7 млн баррелей в сутки, как это предусмотрено действующим соглашением, или сохранят квоты в нынешних объемах, чтобы скорее сбалансировать мировой рынок нефти.
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Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
News.ru вчера в 18:52
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Власти объявят 1 июля выходным днём в России
Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
Говорит Москва вчера в 10:24
Общество
На Сахалине у медработника областной больницы нашли коронавирус
Помимо медработника больницы, который мог заразиться от прилетевших из Москвы родственников, коронавирус подтвердили и у сотрудника аэропорта, который ранее контактировал с прибывшими на Сахалин.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 23:41
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 27 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 27 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:11
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 31 мая в 09:06
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Здоровье
У журналистки из Приморья обнаружили коронавирус
О проблемах со здоровьем журналистки сообщили ее коллеги из редакции «Вести: Приморье».
КП - Владивосток вчера в 22:50
Гаджеты
Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле
Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera вчера в 12:47
Авто
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 06:29
Общество
ФАС предложила правительству выкупать ваучеры у авиапассажиров
В соответствии с законопроектом, разработанным Минэкономразвития, Минтрансом и другими ведомствами, авиакомпании получали право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира ‒ либо для покупки нового билета, либо выдавать ваучер на будущую поездку.
Финансовая газета вчера в 06:10
Здоровье
В Красноярске увеличивают количество коек для больных коронавирусом
Из-за несоблюдения жителями режима самоизоляции, в Красноярске растет количество заболевших коронавирусом.
ТВ-Енисей 00:07
Политика
Путин назначил главу Следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева.
Взгляд.ру вчера в 11:25
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Происшествия
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Мародеры почти беспрепятственно выносят товары из магазинов, полиция едва за ними поспевает, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:14
Политика
Украина не намерена помогать России с поставками воды в Крым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возложил на Россию полную ответственность за проблемы с водоснабжением в Крыму.
Росбалт вчера в 17:15
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
На закрытии торгов американская валюта расчетами "завтра" на 10:02 снизилась на 41 копейку. Курс доллара упал ниже 70 рублей.
Деловое.ТВ вчера в 04:06
Происшествия
В США арестовали водителя грузовика, пытавшегося проехать через толпу
Миннеаполис, США, 1 июня 2020, 03:33 — REGNUM Водитель грузового автомобиля, который пытался проехать через толпу демонстрантов в американском городе Миннеаполис, задержан полицейскими, 31 мая сообщается на странице в Twitter городского департамента общественной безопасности.
REGNUM 31 мая в 20:33
Общество
Семьи начали получать новые выплаты на детей
В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Наука
В угольной шахте в Сербии обнаружили римский корабль
Находку сделали на востоке Сербии. Корабль был построен в III веке нашей эры, сообщает портал «Популярная механика».
Дилетант вчера в 08:20
Кино
Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке
Версия.Инфо вчера в 05:23
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Экономика
Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:24