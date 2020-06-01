Энергетика
ТАССWSJ: страны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти
Как говорится в материале, Саудовская Аравия рассчитывает, что сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти на 9,7 млн баррелей продлится до конца текущего года. Источники издания считают, что Россию сделка устраивает в ее нынешнем виде.
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Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
WomanHit.ru вчера в 07:04
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Происшествия
В США толпа разграбила поезд на ходу
В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано на YouTube-канале KaySwiss Roll.
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости вчера в 08:47
Здоровье
Карантин по бруцеллезу ввели в хуторе Ростовской области
Начальник управления ветеринарии РО Александр Кругликов установил карантин из-за выявленных случаев заболевания бруцеллезом среди крупного рогатого скота.
Городской ревизор вчера в 07:23
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru 31 мая в 00:29
Технологии
Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands
Экономика сегодня 30 мая в 02:33
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия
В Перми на карантин закрыли два отделения больницы Гринберга
С 27 мая по предписанию Роспотребнадзора в городской клинической больнице имени Гринберга прекращены все приемы экстренной хирургии.
ВЕТТА 00:00
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Киберспорт
Ubisoft: у Trackmania будет не подписка, а «покупка игры на время»
Ранее сообщалось, что базовая версия Trackmania будет распространяться бесплатно.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»
ФАН 31 мая в 18:40
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
Здоровье
В Оренбуржье на 1 июня зарегистрировано 1979 случаев коронавируса
По состоянию на 1 июня в Оренбургской области зарегистрировано 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Orenonline.ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости вчера в 20:50
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Происшествия
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК 31 мая в 02:58