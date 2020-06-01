Энергетика

ТАССТАССWSJ: страны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти

Как говорится в материале, Саудовская Аравия рассчитывает, что сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти на 9,7 млн баррелей продлится до конца текущего года. Источники издания считают, что Россию сделка устраивает в ее нынешнем виде.
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