с чего всё началось

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам take-or-pay (бери или плати), задолжали российской компании порядка $2 млрд.

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

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