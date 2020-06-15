с чего всё началось

Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Уточняется, что речь идет о долгах на поставки по механизму take-or-pay.

Общество Польша открыла границу для отдельных категорий россиян По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках. 7

Авто В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус». 64

Происшествия Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Здоровье Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях.

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 604

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 506

Общество Куйвашев продлил режим самоизоляции Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции. 135

Шоу-бизнес Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды. 3

Политика Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля. 115

Футбол Касильяс отказался от участия в выборах на пост президента RFEF Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс объявил в своем микроблоге в Twitter, что не будет бороться за пост президента Королевской федерации испанского футбола (RFEF).

Общество Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело. 27

Общество Минтруд назвал число реальных безработных в России «В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 74

Политика Путин прокомментировал протесты в США Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik. 604