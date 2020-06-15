Энергетика

Газета.RuГазета.RuWSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд

Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Уточняется, что речь идет о долгах на поставки по механизму take-or-pay.
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Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal
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