Энергетика
Газета.RuWSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд
Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Уточняется, что речь идет о долгах на поставки по механизму take-or-pay.
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ10:19
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