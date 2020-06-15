с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Общество В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19 В России за последние сутки выявлено 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева порадовала фанатов фотосессией в купальниках 36-летняя российская телеведущая, фотомодель, посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лоырева опубликовала в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе пляжной одежды.

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,1K

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте. 2,2K

Общество Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Происшествия В Калужской области скончались два пациента с COVID-19 Калуга, 17 июня 2020, 11:50 — REGNUM В больницах Калужской области скончались два пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Политика В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. 1,7K

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 5,1K

Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 752

Общество После жары в Москве резко похолодает Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов. 97

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 836

Общество Названа способствующая богатству россиян привычка Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. 97

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 731

Общество Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 1

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 575

Общество Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов. 13

Происшествия Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области. 1

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 481