Энергетика
МонаВистаWSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ15 июня в 10:19
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WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов
Московский Комсомолец Турциявчера в 04:04
Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay
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REGNUM 04:50
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Газета.Ru вчера в 21:55
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РИА Новости 01:53
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В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
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«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
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Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
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Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
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Мурад Мусаев официально назначен главным тренером ФК «Краснодар»
Живая Кубань вчера в 10:46
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REGNUM 04:27
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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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Названа способствующая богатству россиян привычка
Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
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Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
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Газета.Ru 02:35
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
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Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 15 июня в 08:07
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
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РИА Новости вчера в 02:26
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
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Глава района НСО рассказала о тяжелой ситуации с коронавирусом
Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова в видеообращении рассказала о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в территории.
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