Энергетика
ТАССWSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен
Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.
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