Энергетика
ТАССWSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен
Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.
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Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
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Энергетика
В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть
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Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Общество
ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ
Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
Общество
Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса
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Общество
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира
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Шоу-бизнес
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Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Экономика
АТОР просит ЦБ решить проблему с нежеланием страховщиков работать с турфирмами
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес.
Общество
Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом.
Экономика
В мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Финансы
ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей
Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Общество
В Екатеринбурге полностью закрывают «Ельцин-центр»
Работа приостанавливается на неопределенный срок Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в Екатеринбурге полностью остановит работу "Ельцин-центр".
Происшествия
В Якутии осудили виновников гибели восьми горняков при прорыве дамбы
В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки магазинов
Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.
Хоккей
Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Трамп обвинил Китай в запоздалом информировании о коронавирусе
Ранее власти Китая рекомендовали властям города Ухань поручить местной полиции привлечь к ответственности сотрудников, причастных к ошибочному преследованию врача Ли Вэньлянь, который в числе первых начал распространять информацию о вспышке нового коронавируса в регионе.
Энергетика
США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией
Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну.
Происшествия
Воронежские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно о выявлении двух первых случаев заболевания коронавирусом в Воронежской области.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.