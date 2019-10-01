Политика
РБКWSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Кино
Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom
REGNUM вчера в 08:14
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто
Российский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 02:32
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru вчера в 16:26
Общество
В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК вчера в 18:00
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
Российская газета 00:31
Здоровье
Росздравнадзор разберется в ситуации с ядовитым лекарством от изжоги
Росздравнадзор попросил производителей и импортеров предоставить данные о принятых решениях в отношении лекарств от изжоги, в состав которых входит опасная субстанция ранитидина гидрохлорид.
Вечерняя Москва вчера в 05:47
Политика
«Мисс Украина» отказалась дать интервью на украинском языке
Обладательница титула "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", об этом со ссылкой на сообщение ведущей передачи Екатерины Осадчей в Instagram Stories сообщил "24 канал".
РИА Новости вчера в 18:09
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия вчера в 20:54
Общество
В России начинают действовать 14 окружных судов общей юрисдикции
Новые окружные суды - девять кассационных и пять апелляционных - начинают работать в России в соответствии с реформой судоустройства.
ТАСС вчера в 17:11
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру вчера в 04:50
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
DP.RU 00:53
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru вчера в 21:44
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru вчера в 06:44
Происшествия
В красноярском заповеднике медведь загнал на скалу трёх человек
Как сообщили ИА REGNUM в краевом учреждении «Спасатель», хищник загнал на скалу «Чёртов палец» трёх человек.
REGNUM вчера в 23:59
Космос
Спутник-долгожитель «Глонасс» заменят аппаратом из резерва
Навигационный спутник "Глонасс-М", который отработал в космосе почти два срока, будет заменен аналогичным аппаратом из орбитального резерва.
РЕН ТВ 00:15
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Хоккей
«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
RT на русском вчера в 15:13
Космос
Первыми колонистами Марса могут стать земные бактерии
Первыми колонистами Марса могут стать земные бактерии.
Радио Маяк 01:21
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19