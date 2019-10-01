Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

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