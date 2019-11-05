с чего всё началось

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

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Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

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Авто Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.

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Армия и оружие «Триумфы» и «Панцири» вернулись в Россию после учений в Сербии Подразделения зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф» и зенитной ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» прибыли в пункт постоянной дислокации на территорию Российской Федерации из Республики Сербия, где новейшие комплексы ПВО впервые приняли участие в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2019».

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