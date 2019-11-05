Политика

РБКРБКWSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает
 Wall Street Journal (WSJ).
РБК08:18

Подробнее о событии

WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

РБК08:18

США стремятся сорвать покупку Китаем украинской компании

Газета.Ru08:42

Советник Трампа хочет купить украинского производителя авиадвигателей

Ведомости08:57

Wall Street Journal: США решили выкупить украинскую компанию раньше Китая

Телеканал 360°10:02

СМИ сообщили о переговорах основателя Blackwater о покупке украинского «Мотор Сич»

Взгляд.ру10:05

Основатель ЧВК Blackwater может купить украинский «Мотор Сич»

News.ru09:59

США снова попытались помешать Китаю купить «Мотор Сич»

REGNUM10:32
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Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

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РБК вчера в 19:49
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
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Бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун о том, почему он не боится выступать за улучшение российско-американских отношений

В газете The New York Times на днях было опубликовано письмо бывшего губернатора Калифорнии демократа Джерри Брауна (руководил штатом дважды, в 1975–1983 и 2011–2019 годах), в котором он призывает перестать изолировать и демонизировать Россию.
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Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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В России создан беспилотный тягач КамАЗ

Беспилотный автомобиль был создан совместно с компанией «ВИСТ Групп» и казахского университета «Назарбаев».
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Райан Рейнольдс высмеял усы Генри Кавилла в «Лиге справедливости»

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В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
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План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
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Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V

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Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
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Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

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Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
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На укравших алюминиевую фигуру Дзюбы девушек завели уголовное дело

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В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно

На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
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Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию

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В России появится налоговый вычет на фитнес

Компенсировать, начиная с лета будущего года, можно будет 13 процентов от суммы, потраченной на фитнес-услуги, но не более, чем 15 тысяч 600 рублей, отмечают в ведомстве.
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Как похищали персональные данные клиентов российских банков

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Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий

В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
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Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
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Эрик Принс
Американский бизнесмен
American businessman, former U.S. Navy SEAL officer and founder of the government services and security company Blackwater USA, now known as Academi. He served as its CEO until 2009 and later as chairman, until Blackwater Worldwide was sold in 2010 to a group of investors. Prince currently heads the private equity firm Frontier Resource Group and is chairman of Hong Kong-listed Frontier Services Group Ltd. He is the brother of U.S. Secretary of Education Betsy DeVos.
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