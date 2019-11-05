с чего всё началось

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

Общество Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Авто В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4 Накануне в Сети появился снимок новой передней панели, на котором также можно увидеть и новую комбинацию приборов.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Космос Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.

Общество Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Армия и оружие На Украине закупили тысячи бракованных бронежилетов для армии Пять чиновников Минобороны Украины оказались причастны к закупке для ВСУ 11 тысяч бракованных бронежилетов на общую сумму 100 млн гривен.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Общество На границе с Крымом закроют пункт пропуска на неделю «Пункт пропуска закроют в связи с тем, что «Укрзализниця» — подрядчик строительства новых пунктов пропуска на границе с Крымом, будет выполнять работы повышенной опасности», — объяснили в ведомстве.

Шоу-бизнес Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Гаджеты Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.

Общество В Прикамье Оса признана самым комфортным городом В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.

Кино Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене» Известному актёру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о «Бэтмене».

Происшествия В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.

Происшествия Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Спорт WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.

Происшествия Московский школьник выстрелил в девушку на свидании В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.

Шоу-бизнес Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.