Политика
РБКWSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:25, Вашингтон
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
Ведомости 05:49
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 07:51
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Экономика
Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
Российская газета 07:43
Финансы
Курс доллара упал после выходных
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 ноября.
Пенза-Пресс 09:24
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Рак печени очень распространен среди населения. Специалисты назвали первые признаки злокачественного заболевания этого органа.
ToDay News Ufa 12:16
Политика
Эрдоган не исключил возможность покупки российских истребителей
Президент Турции Тайип Эрдоган допускает возможность приобретения российских истребителей, в случае отказа США поставить F-35.
Инфорос 06:53
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00