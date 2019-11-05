с чего всё началось

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

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