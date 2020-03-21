с чего всё началось

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Общество Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.

Общество Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Здоровье Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Экономика ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.

Общество ВВС США испытали дешевую крылатую ракету Исследовательская лаборатория ВВС США провела серию испытаний прототипа дешевой крылатой ракеты и ее турбореактивного двигателя, разработанных в рамках программы Grey Wolf.

Здоровье Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.

Футбол УЕФА рассматривает три возможные даты завершения сезона Сообщается, что теперь УЕФА предложила ещё два варианта завершить сезон до 31 июля или до 31 августа.

Технологии Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.

Музыка Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.