Общество

РИА НовостиРИА НовостиWSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
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Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники.
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США собрались создать с Саудовской Аравией новый нефтяной альянс

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В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть

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BFM.ru 19 марта в 15:48
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Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
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Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
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