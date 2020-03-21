с чего всё началось

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Происшествия Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменен Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Политика ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Игры Полное издание GTA IV вернулось в Steam В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Политика Сергей Лавров стал Героем труда Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Происшествия В Петербурге барменов заподозрили в хищении денег у посетителя Сотрудники полиции задержали работников музыкального бара, подозреваемых в хищении 75 тысяч рублей у посетителя в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.