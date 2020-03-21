Общество
РИА НовостиWSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 20:18
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WSJ: администрацию Трампа уговаривают создать нефтяной союз с Саудовской Аравией
Коммерсантъвчера в 20:18
СМИ: в Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Саудовской Аравией
Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Общество
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Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом
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Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
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Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча
Популярный турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов известного турецкого актера Халита Эргенча тем, что стал самым высокооплачиваемым актером Турции.
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ЦБ разработал меры по поддержке ипотечного кредитования
Банк России подготовил дополнительные меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд
Космический телескоп Hubble сделал снимок облака, где образуются гигантские звезды.
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Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Два новых случая COVID-19 выявлено на Кубани
Краснодар, 21 марта 2020, 17:11 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлены на территории Краснодарского края, сообщила 21 марта пресс-служба Роспотрбенадзора.
Общество
Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом
Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
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В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Шоу-бизнес
Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце
Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Происшествия
Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Экономика
Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли
Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Политика
На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Армия и оружие
Американцы смоделировали уничтожение комплексов «Тополь-М» и С-400
Как сообщает американский онлайн-журнал Defence Blog, видеоролик показывает возможности удара новой крылатой ракеты, а также разведывательного самолета с дистанционным управлением.
Происшествия
19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус
За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
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