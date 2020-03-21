с чего всё началось

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Общество Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменили Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Происшествия Два новых случая COVID-19 выявлено на Кубани Краснодар, 21 марта 2020, 17:11 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлены на территории Краснодарского края, сообщила 21 марта пресс-служба Роспотрбенадзора.

Гаджеты Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Происшествия Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.

Экономика Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.