Общество

РБКРБКWSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.
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Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники.
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