Политика

РБКРБКWSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

Любая приостановка поставок может также сильно повлиять на Safran и вызвать возражения со стороны французского правительства. Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году с момента подписания Трампом меморандума против «китайской экономической агрессии».
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WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

РБК01:32

США задумались о запрете поставок в Китай авиадвигателей

Взгляд.ру15 февраля в 18:56

WSJ: США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей компании CFM International

ТАСС15 февраля в 16:03

США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей

Московский Комсомолец15 февраля в 17:55

США могут запретить поставлять в Китай двигатели для нового самолета

Красная весна15 февраля в 17:20

СМИ: власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей

РИА Новости15 февраля в 17:16

СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

Российская газета15 февраля в 17:57
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь - на 330.
Интерфакс вчера в 16:14
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Общество

22 квартиры нашли у замначальника ГИБДД по Воронежской области

Общая стоимость недвижимости составляет 50 млн рублей, рассказали прокуроры.
RuNews24.ru 14 февраля в 13:48
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Российская газета 02:23
Политика

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Известия 02:36
Общество

Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Ведомости 03:47
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Армия и оружие

НАТО откажет Турции в поддержке в случае военной операции в Идлибе

НАТО откажет в военной поддержке Турции в случае ее операции в Идлибе, сообщает ТАСС 17 февраля со ссылкой на заявление информированного источника в Альянсе.
Известия 03:52
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Шоу-бизнес

Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»

Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:56
Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли нелегальный канал миграции в Сибири

Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления ФСБ задержали пять человек, которые организовали канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Известия вчера в 23:42
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами

Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Bimru.ru вчера в 08:52
Общество

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Известия 03:57
Происшествия

В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
REGNUM 03:55
Наука

Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды

Что происходит 15 февраля в 03:56
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Ведомости вчера в 21:38
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
РБК 15 февраля в 11:06
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Здоровье

Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга

Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Екатеринбург Онлайн вчера в 02:30
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары

Директор Центрального рынка в Калининграде, рядом с которым в субботу мужчина застрелил семейную пару, отвергает версию о том, что мотивом преступления могла стать конкуренция.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Футбол

Аспас: «Нужно отдать пас Смолову в свободную зону, и он забьёт»

Форвард «Сельты» Яго Аспас прокомментировал результат встречи с мадридским «Реалом» (2:2), а также оценил дебютный гол россиянина Фёдора Смолова.
Евро-футбол.ру 00:14
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
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Американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Около пятой части доходов от продажи продукции и услуг составляют военные заказы федеральных властей США.
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