Политика
РБКWSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай
Любая приостановка поставок может также сильно повлиять на Safran и вызвать возражения со стороны французского правительства. Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году с момента подписания Трампом меморандума против «китайской экономической агрессии».
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WSJ: США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей компании CFM International
ТАСС15 февраля в 16:03
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Общество
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь - на 330.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Общество
22 квартиры нашли у замначальника ГИБДД по Воронежской области
Общая стоимость недвижимости составляет 50 млн рублей, рассказали прокуроры.
Общество
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Общество
Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Армия и оружие
НАТО откажет Турции в поддержке в случае военной операции в Идлибе
НАТО откажет в военной поддержке Турции в случае ее операции в Идлибе, сообщает ТАСС 17 февраля со ссылкой на заявление информированного источника в Альянсе.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шоу-бизнес
Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»
Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли нелегальный канал миграции в Сибири
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления ФСБ задержали пять человек, которые организовали канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Общество
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Происшествия
В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
Наука
Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Здоровье
Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга
Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
Директор Центрального рынка в Калининграде, рядом с которым в субботу мужчина застрелил семейную пару, отвергает версию о том, что мотивом преступления могла стать конкуренция.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Футбол
Аспас: «Нужно отдать пас Смолову в свободную зону, и он забьёт»
Форвард «Сельты» Яго Аспас прокомментировал результат встречи с мадридским «Реалом» (2:2), а также оценил дебютный гол россиянина Фёдора Смолова.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.