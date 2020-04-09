Коронавирус
РБКWSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд
По их данным, за последние несколько недель фонд успел скупить «недооцененные на рынке акции» норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Как отметили собеседники газеты, PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.
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Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
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16 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых в Москве
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Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
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Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
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Энергетика
Переговоры участников расширенного состава ОПЕК по сокращению добычи нефти состоятся сегодня
В марте цены на нефть обвалились после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи из-за падения спроса на фоне коронавируса.
Экономика
Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Общество
Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо
Энергетика
Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК+
Цены на нефть растут на ожиданиях встречи ОПЕК+, в рамках которой планируется обсудить возможность сокращения добычи.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома
Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
Шоу-бизнес
Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
У 20 жителей Китая нашли коронавирус после прилета из России
Как сообщает ТАСС, накануне стало известно о 13 жителях КНР, прибывших из России, — у них также зафиксирован коронавирус.
Общество
Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы
Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Общество
В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы
Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
Происшествия
В Казани умерла женщина, на которую грабитель напал ради продуктов
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике COVID-19 при походе в магазин
В МЧС рассказали о простых правилах, которые помогут снизить риск заражения во время похода в магазин.
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Авто
GAC сертифицировала минивэн GN8 в России
В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) минивэна GAC GN8.
Армия и оружие
Раскрыта судьба F-35 внутри России
Раскрыта судьба истребителя F-35 Lightning II внутри России.
Экономика
Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году
Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».