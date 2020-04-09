Коронавирус

РБКРБКWSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

По их данным, за последние несколько недель фонд успел скупить «недооцененные на рынке акции» норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Как отметили собеседники газеты, PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.
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Главные новости к утру 9 апреля

Коммерсантъ00:00

Саудиты скупают нефтегазовые компании

Вести.Ruвчера в 22:47

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

РБКвчера в 21:19

WSJ: cаудовский PIF выкупил акции четырех нефтяных компаний на $1 млрд

Ведомостивчера в 22:26

Фонд в Эр-Рияде приобрёл подешевевшие акции нефтяных компаний на $1 млрд

REGNUMвчера в 22:24

Саудовская Аравия выделила $1 млрд на покупку акций нефтяных компаний

News.ruвчера в 22:42

WSJ: Саудовская Аравия начала скупать акции европейских нефтегазовых компаний

ТАССвчера в 19:47
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Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Происшествия

16 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых в Москве

После пожара в пансионате для пожилых людей в Москве госпитализированы 16 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 00:48
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Энергетика

Переговоры участников расширенного состава ОПЕК по сокращению добычи нефти состоятся сегодня

В марте цены на нефть обвалились после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи из-за падения спроса на фоне коронавируса.
Эхо Москвы 01:01
Экономика

Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы.
РБК вчера в 17:20
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Общество

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество

Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

RT на русском вчера в 22:45
Энергетика

Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК+

Цены на нефть растут на ожиданиях встречи ОПЕК+, в рамках которой планируется обсудить возможность сокращения добычи.
News.ru 01:21
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru вчера в 08:21
Общество

Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома

Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
РИА Новости вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников

Экспресс газета вчера в 06:42
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Общество

У 20 жителей Китая нашли коронавирус после прилета из России

Как сообщает ТАСС, накануне стало известно о 13 жителях КНР, прибывших из России, — у них также зафиксирован коронавирус.
Телеканал 360° 06 апреля в 03:08
Общество

Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы

Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Коммерсантъ 00:10
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
News.ru вчера в 08:47
Происшествия

В Казани умерла женщина, на которую грабитель напал ради продуктов

РИА Новости вчера в 12:48
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

В МЧС дали рекомендации по профилактике COVID-19 при походе в магазин

В МЧС рассказали о простых правилах, которые помогут снизить риск заражения во время похода в магазин.
Известия вчера в 21:51
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК вчера в 12:16
Авто

GAC сертифицировала минивэн GN8 в России

В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) минивэна GAC GN8.
Тарантас Ньюс вчера в 01:17
Армия и оружие

Раскрыта судьба F-35 внутри России

Раскрыта судьба истребителя F-35 Lightning II внутри России.
Piter.tv вчера в 03:22
Экономика

Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году

Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
REGNUM вчера в 21:51
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Норвежская международная энергетическая компания. Штаб-квартира - в городе Ставангер, Норвегия. Основана в 1972 году по решению норвежского парламента как частная государственная компания.
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