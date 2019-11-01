Экономика

РБКРБКWSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
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Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.
Forbes09:11

Подробнее о событии

WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США

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РБК08:38
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