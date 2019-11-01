с чего всё началось

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Политика Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Шоу-бизнес Полуголая Лобода устроила танец бедрами на пляже в Дубае Ну в ролике запечатлено, как артистка танцует в шатре на фоне моря, активно работая бедрами.

Шоу-бизнес Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.

Общество В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.

Происшествия Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.

Кино Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов» Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».

Общество Заработало новое приложение для оформления ДТП по европротоколу Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, с 1 ноября 2019 в России автолюбители смогут воспользоваться специальным приложением для смартфона, с помощью которого можно оформить ДТП по европротоколу.

Авто В Латвии построили внедорожник для Сатаны Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.

Гаджеты В Сети опубликованы изображения смартфона Smartisan Nut Pro 3 В Сети появились новые фотографии смартфона Smartisan Nut Pro 3.Как стало известно, снимок представляет собой пресс-рендеринг.

Общество Forbes составил список самых жутких профессий Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.

Шоу-бизнес Татьяна Навка официально подтвердила рак у Анастасии Заворотнюк Фигуристка Татьяна Навка, которая является коллегой, партнером и другом мужа Анастасии Петра Чернышева, в своем официальном заявлении от имени команды «Навка-шоу» подтвердила: у Заворотнюк - онкология.

Политика Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек.

Здоровье Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Энергетика «Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза» Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Футбол Тевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа» Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с лидером туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Экономика РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Армия и оружие Украинская армия начала стрельбы ракетами близ Крыма Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали учебные боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.