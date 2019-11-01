Экономика

РБКРБКWSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось
Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.
Forbes09:11

Подробнее о событии

WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США

Forbes09:11

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

РБК08:38

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Интерфакс05:45

WSJ: Deutsche Bank назвал сделку с сыном экс-министра РФ сомнительной

News.ru08:17

WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн

Ведомости06:23

СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации

Коммерсантъ08:35

NYT: Deutsche Bank назвал подозрительной свою сделку, связанную с бизнесменом из РФ

ТАССвчера в 16:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика

Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа

Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес

Полуголая Лобода устроила танец бедрами на пляже в Дубае

Ну в ролике запечатлено, как артистка танцует в шатре на фоне моря, активно работая бедрами.
Московский Комсомолец 08:54
Шоу-бизнес

Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.
Газета.Ru 11:02
Общество

В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента

Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.
Мойка78 11:31
Происшествия

Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане

В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Актуальные Новости вчера в 04:22
Кино

Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»

Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru 30 октября в 06:25
Общество

Заработало новое приложение для оформления ДТП по европротоколу

Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, с 1 ноября 2019 в России автолюбители смогут воспользоваться специальным приложением для смартфона, с помощью которого можно оформить ДТП по европротоколу.
32CARS.ru 01:48
Авто

В Латвии построили внедорожник для Сатаны

Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru вчера в 09:01
Гаджеты

В Сети опубликованы изображения смартфона Smartisan Nut Pro 3

В Сети появились новые фотографии смартфона Smartisan Nut Pro 3.Как стало известно, снимок представляет собой пресс-рендеринг.
UfaTime.ru 30 октября в 05:19
Общество

Forbes составил список самых жутких профессий

Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.
Planet Today 07:23
Шоу-бизнес

Татьяна Навка официально подтвердила рак у Анастасии Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка, которая является коллегой, партнером и другом мужа Анастасии Петра Чернышева, в своем официальном заявлении от имени команды «Навка-шоу» подтвердила: у Заворотнюк - онкология.
Bimru.ru 07:49
Армия и оружие

Армия РФ меняет зону оккупации США: племена вышли с флагами России и портретами Путина

Rusvesna.su 13:40
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Политика

Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек.
RT на русском 11:53
Технологии

В России начал работу видеосервис Apple

Rambler News Service 06:20
Здоровье

Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя

Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
АТВмедиа вчера в 10:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду задержан в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду, сообщает пресс-служба СК.
Москва 24 вчера в 09:21
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Футбол

Тевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа»

Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с лидером туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 12:37
Экономика

РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Армия и оружие

Украинская армия начала стрельбы ракетами близ Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали учебные боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на полигоне Ягорлык в Херсонской области.
Lenta.ru 08:31
Политика

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Ханукович Юсуфов
Российский бизнесмен
Российский государственный деятель, бизнесмен.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное